Луис Суарес: «Дембеле должен вдохновляться примерами профессионализма игроков «Барсы»

Автор: Владимир Шевелев 0

Суарес Дембеле

Форвард «Барселоны» Луис Суарес дал совет Усману Дембеле. У француза наметились проблемы с дисциплиной.

Напомним, ранее игрок опоздал на командное собрание «Барселоны» перед матчем с «Интером», а позже пропустил тренировку перед матчем с «Бетисом» из-за приступа гастроэнтерита, но не предупредил никого из клуба, что не придет на занятия.

«Быть футболистом — это привилегия. Я думаю, что Усман должен сосредоточиться на футболе и вдохновляться примерами профессионализма, который демонстрируют игроки «Барселоны».

Конечно, он заслуживает быть в нашей команде. Но Дембеле должен быть более ответственным, у него нет никаких проблем с адаптацией. В команде его хорошо приняли, отношения с коллегами отличные, Усман счастлив», — сказал Суарес.

Фото: Global Look Press

Источник:  Mundo Deportivo  

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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