На обвинения Дмитрия Аленичева ответили в ГИБДД

Дежурный сотрудник ГИБДД по Красноярскому краю прокомментировал слова главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева. Специалист обвинил его коллег в потере ключей от своего автомобиля.

«Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранён от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.

Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.

Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования», — сказал сотрудник ГИБДД.

Напомним, в субботу в Красноярске был задержан главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. 46-летний специалист подозревается в вождении в нетрезвом виде.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»