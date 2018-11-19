Напавший на автобус «Боруссии» Д может получить пожизненный срок

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для обвиняемого в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Судебное заседание по делу состоялось сегодня.

Сергей Веннергольд обвиняется в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса команды, которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы.

По версии следствия, обвиняемый перед взрывами купил акции команды и рассчитывал заработать на разнице курса бумаг в случае смерти игроков.

Ожидается, что судьи вынесут вердикт на следующей неделе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Local

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»