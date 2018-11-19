Напавший на автобус «Боруссии» Д может получить пожизненный срок

Автор: Владимир Шевелев 0

Боруссия Д автобус

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для обвиняемого в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Судебное заседание по делу состоялось сегодня.

Сергей Веннергольд обвиняется в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса команды, которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы.

По версии следствия, обвиняемый перед взрывами купил акции команды и рассчитывал заработать на разнице курса бумаг в случае смерти игроков.

Ожидается, что судьи вынесут вердикт на следующей неделе.

Фото: Global Look Press

Источник:  The Local

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Топ-клубы проявляют интерес к футболисту «Боруссии» Д

«Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона» претендуют на нападающего «Лилля»

Франк Рибери

Франк Рибери ударил журналиста

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 