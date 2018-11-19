Поль Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба зимой готов покинуть команду. По сведениям источника, француз согласился вернуться в туринский «Ювентус».
По информации источника, французский футболист уже сообщил бывшим партнерам по итальянской команде о возвращении в «Ювентус». Ожидается, что трансфер Погба может произойти в грядущее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Погба имеет напряженные отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Напомним, Погба выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с итальянским клубом француз четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. В 2016 году Погба перешел в «Манчестер Юнайтед».
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport