Поль Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба зимой готов покинуть команду. По сведениям источника, француз согласился вернуться в туринский «Ювентус».

По информации источника, французский футболист уже сообщил бывшим партнерам по итальянской команде о возвращении в «Ювентус». Ожидается, что трансфер Погба может произойти в грядущее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Погба имеет напряженные отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, Погба выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с итальянским клубом француз четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. В 2016 году Погба перешел в «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»