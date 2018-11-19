Антуан Гризманн не хочет быть лейтенантом Лео Месси

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как летом отказался от предложения «Барселоны». Француз в июне подписал новый контракт с мадридским клубом до 2022 года.

– Было очень тяжело отказаться от перехода в «Барсу». Из клуба звонили, писали и хотели подписать меня.

Но по другую сторону у меня был клуб, где я уже был, где игра строится вокруг меня, где меня считают важным игроком.

– Что в итоге повлияло на ваше решение?

– То, как мои одноклубники и особенно тренер повели себя после той игры, когда меня освистали болельщики. Симеоне неожиданно приехал ко мне домой, успокоил меня, поговорил со мной и показал свою веру в меня.

Возможно, на подсознательном уровне нежелание быть лейтенантом Месси сыграло свою роль. Но мои партнеры по команде и сотрудники клуба сделали все. Они общались со мной, мне повысили зарплату. Они сделали все, чтобы показать, что мой дом – в «Атлетико», что мне не нужно уходить.

Это было действительно тяжелое время. Особенно для моей жены. Иногда я будил ее в три часа ночи, чтобы обсудить свое будущее, – сказал Гризманн.