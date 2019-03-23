Василий Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет, а мы нет»

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 2 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 августа 2018 г.

После матча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 Украина — Португалия журналист Василий Уткин выступил с обращением к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Напомним, встреча между украинцами и португальцами закончилась вничью — 0:0.

«Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», — написал Уткин в твиттере.

Напомним, в матче 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 сборная России уступила сборной Бельгии со счетом 1:3.

24 марта Россия проведет встречу 2-го тура с Казахстаном. Матч пройдет в Нурсултане на стадионе «Астана-Арена». Начало встречи — 17:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер Василия Уткина

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