Василий Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет, а мы нет»

После матча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 Украина — Португалия журналист Василий Уткин выступил с обращением к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Напомним, встреча между украинцами и португальцами закончилась вничью — 0:0.

«Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», — написал Уткин в твиттере.

Напомним, в матче 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 сборная России уступила сборной Бельгии со счетом 1:3.

24 марта Россия проведет встречу 2-го тура с Казахстаном. Матч пройдет в Нурсултане на стадионе «Астана-Арена». Начало встречи — 17:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер Василия Уткина