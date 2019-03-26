Мадридский «Реал» намерен продать одного из лидеров команды ближайшим летом

«Реал» собирается продать одного из лидеров команды летом. Мадридский клуб намерен расстаться с атакующим полузащитником Гаретом Бэйлом.

Сообщается, что руководство «сливочных» совместно с главным тренером Зинедином Зиданом приняло решение продать 29-летнего валлийца вне зависимости от того, как он выступит в оставшейся части сезона.

На данный момент «Реал» не уведомил о своем решении ни самого футболиста, ни его представителей.

Отмечается, что возможными вариантами продолжения карьеры Бэйла являются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 22 матчах чемпионата Испании. Он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As