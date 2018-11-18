Виктор Линделеф рискует пропустить матч против сборной России

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф получил травму в матче Лиги наций с Турцией. Игрок рискует пропустить матч с Россией, который состоится послезавтра.

Игрок «Манчестер Юнайтед» был заменен в перерыве из-за повреждения бедра. По словам главного тренера шведов Янне Андерссона, травма может быть довольно серьезной.

Сообщается, что восстановление игрока может занять несколько недель.

Это значит, что он не сыграет в ближайшем матче Лиги наций против сборной России 20 ноября.

Чтобы сохранить первое место в группе, российской сборной нужно не проиграть Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe