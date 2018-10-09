Клаудио Раньери может возглавить «Монако»

Автор: Роман Шлуинский 0

Клаудио РаньериБывший главный тренер «Лестера», «Челси» и «Нанта» Клаудио Раньери может возглавить «Монако». Ранее стало известно, что нынешний наставник монегасков Леонарду Жардим будет уволен уже завтра. 

44-летний португальский специалист работает с командой с 2014 года. Монегаски вместе с ним выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

На данный момент «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков.

Стоит отметить, что еще одним претендентом на пост главного тренера красно-белых является экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции  Тьерри Анри.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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