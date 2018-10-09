Бывший главный тренер «Лестера», «Челси» и «Нанта» Клаудио Раньери может возглавить «Монако». Ранее стало известно, что нынешний наставник монегасков Леонарду Жардим будет уволен уже завтра.
44-летний португальский специалист работает с командой с 2014 года. Монегаски вместе с ним выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
На данный момент «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков.
Стоит отметить, что еще одним претендентом на пост главного тренера красно-белых является экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports