Бывший главный тренер «Лестера», «Челси» и «Нанта» Клаудио Раньери может возглавить «Монако». Ранее стало известно, что нынешний наставник монегасков Леонарду Жардим будет уволен уже завтра.

44-летний португальский специалист работает с командой с 2014 года. Монегаски вместе с ним выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

На данный момент «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков.

Стоит отметить, что еще одним претендентом на пост главного тренера красно-белых является экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports