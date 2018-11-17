Виргил ван Дейк: «Серхио Рамос отличный игрок, но он не мой тип защитника»

Автор: Владимир Шевелев 0

Виргил ван Дейк и Рафаэль Варан

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением об игре центрдефа «Реала» Серхио Рамоса. Так же голландец выделил лучшего представителя в этом амплуа.

О Рамосе

«Рамос не самый лучший защитник. Он отличный игрок, и я уважаю его достижения, но он не мой тип центрального защитника. Рафаэль Варан, одноклубник Рамоса в «Реале», – мой любимый защитник. Отличный игрок, молодой и много выигравший».

Об эпизоде с участием Рамоса и Салаха в финале Лиги чемпионов

«Я не знаю, было ли это сознательно, но ментально что-то изменилось у игроков «Реала», когда Салаха заменили. Внезапно Марсело, Бензема и Роналду появились на позиции Трента и фактически освободили весь правый фланг. С Салахом в составе они никогда не осмелились бы так сделать».

Фото: Global Look Press

Источник:  De Telegraaf

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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