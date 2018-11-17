Клаудио Раньери: «Надеюсь, мне придется скоро приобретать бургеры»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери рассказал, как будет мотивировать игроков. Специалист из Италии пошутил, что будет кормить футболистов бургерами, чтобы «Фулхэм» играл матчи на ноль.

Во время чемпионского сезона на посту главного тренера «Лестер Сити» Раньери обещал пиццу игрокам команды за матчи без пропущенных мячей. По словам итальянского специалиста, футболистам «Фулхэма» потребуется еще большая мотивация.

«Пиццы будет недостаточно. Нужно пообещать игрокам нечто большее. Лучше сводить их всех в «Макдональдс»! Надеюсь, что приобретать большие бургеры для команды мне придется уже скоро.

Если я возглавил «Фулхэм», значит, верю, что команда сможет сохранить прописку в Премьер-лиге. Я сумасшедший, но не глупый. Верю, что останемся в АПЛ», — сказал 67-летний тренер.

«Фулхэм» располагается на 20-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 12 туров, имея в активе пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian