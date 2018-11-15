Стивен Джеррард об ошибке в 2014-м: «Не думаю, что анестезию можно считать оправданием»

Экс-капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард рассказал о своих эмоциях после ошибки в матче с «Челси» (0:2) в сезоне-13/14. Во многом из-за того поражения «красные» упустили победу в том чемпионате.

Оказавшись последним защитником, Джеррард подскользнулся и потерял мяч в центре поля. Его перехватил Демба Ба, убежал и реализовал выход один на один.

Нынешний тренер «Рейнджерс», предваряя документальный фильм о своей карьере, рассказал, что перед игрой ему сделали инъекцию эпидуральной анестезии, чтобы унять боль в спине.

«Не думаю, что это можно назвать оправданием. То, что произошло – чистейшее невезение. Но когда ты пишешь книгу или снимаешь фильм, особенно с людьми, которые брали «Оскар» и делали такие фильмы, как биографию Эми Уайнхаус и Айртона Сенны, ты должен быть максимально откровенным», – сказал Джеррард.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»