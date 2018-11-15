«Челси» и «Арсенал» претендуют на бразильского вундеркинда

«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к защитнику Эмерсону Апаресидо. Игрок выступает забразильский «Атлетико Минейро».

По данным источника, английские клубы внимательно следят за прогрессом футболиста в последнее время. Эмерсон играет на позиции правого крайнего защитника.

Его трансфер может состояться следующим летом. «Атлетико Минейро» может согласиться на продажу Эмерсона из-за финансовых сложностей.

19-летний Эмерсон перешел в «Атлетико Минейро» в 2018 году из «Понте Преты» за 1,18 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в бразильской Серии А и забил один мяч. На счету Эмерсона также три матча за молодежную сборную Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: O Tempo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»