Лучший бомбардир бундеслиги заинтересовал «Баварию»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лука Йович

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, в трансфере 20-летнего серба заинтересован тренер мюнхенской команды Нико Ковач.

Хорват уже дал знать руководству «Баварии», что был бы не против покупки Йовича. Трансфер состоится не раньше лета 2019 года.

Йович находится в «Айнтрахте» на правах аренды из «Бенфики». Немецкий клуб готов выкупить игрока за 8 миллионов евро, у них есть опция в соглашении с лиссабонцами.

В 9 матчах текущего сезона бундеслиги Йович забил 9 мячей и лидирует в гонке бомбардиров. Кроме того, на его счету три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник:  Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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