Адвокат Кокорина: «У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный» 

Автор: Роман Шлуинский 0

Александр Кокорин

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о возможных последствиях ареста. Также он прокомментировал ситуацию со здоровьем его клиента.

В марте футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита».

У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – рассказал адвокат.

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