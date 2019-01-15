Игроки «Фулхэма» подрались во время занятия в зале

Между нападающими лондонского «Фулхэма» Александром Митровичем и Абубакаром Камарой произошел конфликт на одной из последних тренировок команды. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам издания, инцидент произошел на прошлой недели. Футболисты «дачников» занимались в зале, когда между форвардами разгорелся конфликт, который перерос в потасовку. В итоге их разняли партнеры.

Напомним, отношения Митровича и Камары испортились после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (1:0). При счете 0:0 на 82-й минуте встречи «Фулхэм» получил возможность пробить пенальти. Митрович, являющийся штатным исполнителем 11-метровых ударов в лондонском клубе, хотел исполнить его, но Камара не отдал мяч сербу. Француз не реализовал пенальти, а Митрович спустя 9 минут забил победный гол.

В нынешнем сезоне Александр Митрович принял участие в 22 встречах чемпионата Англии. Сербский нападающий забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Камара Абубакар сыграл в 13 матчах АПЛ, отметившись 3 забитыми голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports