«Барселона» повторила собственный рекорд

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала «Барселону». Встреча закончилась победой каталонцев — 2:0.

Сине-гранатовые забили в 32-м выездном матче примеры подряд (всего – 77 голов). Таким образом, «Барселона» повторила свой рекорд для чемпионата Испании.

В период с февраля 2012-го по октябрь 2013-го «Барселона» также забивала в 32 матчах Ла Лиги кряду.

На данный момент «Барса» занимает первое место в чемпионате Испании. В активе у каталонского клуба 49 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta