Диего Марадона: «Не думаю, что Солари пришел в «Реал» надолго»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Знаменитый игрок сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал утверждение Сантьяго Солари на посту главного тренера «Реала». Действующий тренер мадридцев ранее тренировал молодежную команду «Королевского» клуба.

«У Солари, как и у Скалони в сборной Аргентины, недостаточно поддержки в команде. Но раз уж их назначили, значит, их поддерживали президент «Реала» и Федерация футбола Аргентины. Однако не думаю, что они пришли всерьез и надолго. Работа тренера недолговечна, и они тоже долго не задержатся на своих постах.

С назначением Зидана было все по-другому. Если ты Зидан, у тебя другой кредит доверия по сравнению со Скалони и Солари», — сказал Марадона.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антонио Конте

Антонио Конте требовал у «Реала» зарплату более 10 млн евро в год и 5 ассистентов

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Массимо Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? Мы не умеем обороняться 90 минут, а стараемся затруднить жизнь соперника»

лига чемпионов

«Спартак» и ЦСКА заработали почти 50 млн евро в минувшей ЛЧ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 