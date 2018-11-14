Диего Марадона: «Не думаю, что Солари пришел в «Реал» надолго»

Знаменитый игрок сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал утверждение Сантьяго Солари на посту главного тренера «Реала». Действующий тренер мадридцев ранее тренировал молодежную команду «Королевского» клуба.

«У Солари, как и у Скалони в сборной Аргентины, недостаточно поддержки в команде. Но раз уж их назначили, значит, их поддерживали президент «Реала» и Федерация футбола Аргентины. Однако не думаю, что они пришли всерьез и надолго. Работа тренера недолговечна, и они тоже долго не задержатся на своих постах.

С назначением Зидана было все по-другому. Если ты Зидан, у тебя другой кредит доверия по сравнению со Скалони и Солари», — сказал Марадона.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca