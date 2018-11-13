Антонио Конте требовал у «Реала» зарплату более 10 млн евро в год и 5 ассистентов

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте и «Реал» так и не достигли согласия по контракту. Стали известны подробности сорвавшихся переговоров.

Итальянский специалист был приоритетным кандидатом для мадридцев после увольнения Хулена Лопетеги, но выдвинул ряд условий, которые не понравились президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Конте хотел зарплату более 10 миллионов евро, длительный защищенный контракт, тренерский штаб из пяти человек, а также гарантии незамедлительного усиления команды на трансферном рынке.

В итоге «Реал» отказался от услуг Конте и назначил исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

Фото: Global Look Press

Источник: El Pais

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»