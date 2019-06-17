Маринато Гильерме признан вратарем года в РПЛ

Автор: Анатолий Акулов 0

ГильермеВратаря московского «Локомотива» признали победителем премии «Вратарь года». По итогам голосования он обошел голкиперов ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака».

Журнал «Огонек» озвучил результаты традиционной премии «Вратарь года» имени Льва Яшина-2019. Лучшим вратарем России в сезоне 2018/19 признан Гильерме из «Локомотива».

Он победил в общем зачете голосования читателей. Редакция и экспертный совет журнала также признали Маринато победителем.

Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Третье место поделили голкиперы «Спартака» и «Краснодара» Александр Максименко и Матвей Сафонов соответственно.

В прошедшем сезоне 33-летний вратарь «Локо» провел 30 матчей в чемпионате России. На его счету 12 игр на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: «Коммерсант»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

ФК «Сочи» хочет подписать игрока «Локомотива»

Премьер-лига. 29-й тур. «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом»

Премьер-лига. 30-й тур. «Локомотив» победил «Уфу» и завоевал серебро РПЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 