Маринато Гильерме признан вратарем года в РПЛ

Вратаря московского «Локомотива» признали победителем премии «Вратарь года». По итогам голосования он обошел голкиперов ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака».

Журнал «Огонек» озвучил результаты традиционной премии «Вратарь года» имени Льва Яшина-2019. Лучшим вратарем России в сезоне 2018/19 признан Гильерме из «Локомотива».

Он победил в общем зачете голосования читателей. Редакция и экспертный совет журнала также признали Маринато победителем.

Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Третье место поделили голкиперы «Спартака» и «Краснодара» Александр Максименко и Матвей Сафонов соответственно.

В прошедшем сезоне 33-летний вратарь «Локо» провел 30 матчей в чемпионате России. На его счету 12 игр на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсант»