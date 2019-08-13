«Спартак» хочет приобрести Мбайе Дианье

Автор: Анатолий Акулов 0

Сенегальский форвард «Галатасарая» может перебраться в чемпионат России. Турецкий клуб получил предложение от «Спартака».

Московский клуб предложил за 27-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако, стамбульцы рассчитывают выручить от продажи Дианье как минимум 12-13 миллионов.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» не согласились платить Дианье 3 миллиона евро в год, требуемые игроком. На данный момент стороны продолжают переговоры.

В прошедшем сезоне Мбайе провел 29 матчей в чемпионате Турции, выступая за «Касымпашу» и «Галатасарай». В его активе 30 голов и 4 результативные передачи. Таким образом, игрок стал четвертым в списке номинантов на «Золотую бутсу».

Фото: «Twitter» Мбайе Дианье
Источник: Fanatik

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