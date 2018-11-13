Агент Алексиса Санчеса предложил игрока «Реалу»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может перебраться в «Реал». Об этом сообщили в испанской телепередаче El Chiringuito.

Чилиец чувствует дискомфорт, находясь в Манчестере. Игроку «скучно и одиноко, его игнорируют», сообщили в эфире передачи.

Алексис в курсе, что «Реал» хочет зимой подписать нападающего, поэтому он попросил своего агента Фернандо Фелицевича организовать трансфер в мадридский клуб. Проблемой при переходе игрока в «Реал» могут стать его запросы по зарплате. Алексис является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой 23 миллиона евро в год.

Ранее Санчес уже выступал в Ла Лиге. С 2011 по 2014 год чилиец играл за «Барселону». В текущем сезоне на счету чилийца 9 матчей за манкунианцев в АПЛ, один гол и две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»