«Монако» нарушал правила при переходе молодых игроков, как и «ПСЖ»

«Монако» подписывал молодых футболистов в обход существующих правил. Об этом сообщает источник со ссылкой на материалы Football Leaks.
В частности, одному 12-летнему игроку полагалась выплата в размере 15 000 евро за то, что он подпишет контракт с монегасками в возрасте 15 лет.
Кроме того, футболисту должны были компенсировать расходы на обучение в школе и аренду жилья. Неизвестно, были ли выплачены все эти бонусы, но в официальных документах по переходу игрока данные пункты отсутствовали.
Также сообщается, что «Монако» использовал схему с фиктивным трудоустройством родственников футболистов в клуб, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов.
Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe