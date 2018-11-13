«Монако» нарушал правила при переходе молодых игроков, как и «ПСЖ»

Автор: Владимир Шевелев 0

«Монако» подписывал молодых футболистов в обход существующих правил. Об этом сообщает источник со ссылкой на материалы Football Leaks.

В частности, одному 12-летнему игроку полагалась выплата в размере 15 000 евро за то, что он подпишет контракт с монегасками в возрасте 15 лет.

Кроме того, футболисту должны были компенсировать расходы на обучение в школе и аренду жилья. Неизвестно, были ли выплачены все эти бонусы, но в официальных документах по переходу игрока данные пункты отсутствовали.

Также сообщается, что «Монако» использовал схему с фиктивным трудоустройством родственников футболистов в клуб, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник:  L’Equipe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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