Олег Кононов: «Воспитанники Академии должны стать сердцем «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал первое интервью в новой должности. Специалист рассказал, на кого планирует сделать ставку.

«Если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

«Спартак» под моим руководством должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив», – сказал Кононов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»