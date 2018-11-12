Олег Кононов: «Воспитанники Академии должны стать сердцем «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 13 тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1. Москва. «РЖД Арена». 3 ноября 2018 г.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал первое интервью в новой должности. Специалист рассказал, на кого планирует сделать ставку.

«Если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

«Спартак» под моим руководством должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив», – сказал Кононов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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