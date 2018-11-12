Бывший президент «Спортинга» задержан по подозрению в организации нападения на игроков

Автор: Владимир Шевелев 0

Спортинг

Экс-президента «Спортинга» Бруну де Карвалью подозревают в организации нападения на игроков команды. Функционер задержан вместе с еще 36 людьми, проходящими подозреваемыми по этому делу.

Напомним, что в мае на базу «Спортинга», где в тот момент находились игроки, напали около 50 болельщиков. Они били игроков и угрожали им смертью.

По итогам конфликта 9 футболистов расторгли контракты, но семеро позже вернулись в клуб. Ушли только двое – Желсон Мартинш в «Атлетико» и Руй Патрисиу в «Вулверхэмптон», при этом лиссабонцам удалось договориться о компенсации с новыми клубами Мартинша и Патрисиу.

Фото: Global Look Press

Источник:  As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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