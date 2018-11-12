Олег Кононов возглавил московский «Спартак»

Автор: Владимир Шевелев 0

Олег Кононов

У «Спартака» появился новый главный тренер. Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале».

Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий.

На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который, в свою очередь, был назначен этой осенью после увольнения Массимо Карреры.

52-летний белорус ранее также работал в украинских «Карпатах» и «Севастополе», а затем – в «Краснодаре» и «Ахмате».

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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