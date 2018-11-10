Премьер-лига. 14-й тур. «Ахмат» победил в гостях у «Крыльев Советов»

В рамках 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» на своем поле принимали «Ахмат». Хозяева не смогли одержать победу.

Премьер-лига. 14-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АХМАТ — 2:1 (0:0)

Самара. 10 ноября.

Стадион «Самара Арена».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 65), Антон, Корниленко (Соболев, 72), Канунников.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Равенелли (Гащенков, 90), Исмаэл, И. Думбия, Митрише (Мбенге, 84).

Голы: 0:1 — Раванелли (64), 1:1 — Канунников (69), 1:2 — Иванов (81).

Предупреждения: Семенов (9), Анхель (11), Мохаммади (59), Плиев (66), Чичерин (76), Самарджич (86), Соболев (90).

9 (5) удары (в створ) 5 (3)

12 фолы 13

6 угловые 6

2 офсайды 1

52 % владения мячом 48

В первом тайме моменты создавали обе команды, но счет так и не был открыт. Первый гол во встрече забили гости: на 64-й минуте Раванелли результативно замкнул прострел от Уциева. Уже через 5 минут самарцы сравняли счет: Корниленко навесил в штрафную, а Канунников отправил мяч в ворота головой в падении. И все же «Ахмат» снова вышел вперед усилиями Иванова, который воспользовался ошибкой защитников «Крыльев Советов» и нанес точный удар. Таким образом, чеченский клуб одержал победу, набрал 19 очков и поднялся на 7-ю строчку в таблице, отставая от зоны Лиги Европы только по дополнительным показателям. Самарцы же проиграли в 8-й игре за 14 туров и находятся всего в 3 баллах от предпоследнего места в чемпионате России.

Фото: пресс-служба «Крыльев Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»