Президент «Баварии» хотел бы видеть в команде Килиана Мбаппе

— Для Мбаппе из Парижа я бы взорвал границы в плане финансов. Но он к нам не хочет, — сказал Хенесс.

Ранее сообщалось, что, по словам Хенесса, для мюнхенского клуба скоро настанет время совершить трансфер на крупную сумму. В летнее трансферное окно «Бавария» не потратила ни одного евро, а единственный новичок Леон Горецка перешел на правах свободного агента.