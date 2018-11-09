Президент «Баварии» хотел бы видеть в команде Килиана Мбаппе

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, кого из футболистов хотел бы видеть в составе мюнхенского клуба. По его словам, он бы не пожалел средств на переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
— Для Мбаппе из Парижа я бы взорвал границы в плане финансов. Но он к нам не хочет, — сказал Хенесс.
Ранее сообщалось, что, по словам Хенесса, для мюнхенского клуба скоро настанет время совершить трансфер на крупную сумму.
В летнее трансферное окно «Бавария» не потратила ни одного евро, а единственный новичок Леон
Горецка перешел на правах свободного агента.
Минувшим летом Мбаппе в составе сборной Франции завоевал золото на чемпионате мира–2018.
Фото: Global look Press
Источник: Sky Sports
Источник: Sky Sports