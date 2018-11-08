Сергей Овчинников о Кокорине и Мамаеве: «Наказать надо строго, но не сажать»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о поведении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Напомним, что оба футболиста сейчас находятся в СИЗО.

— Ваше отношение к истории с Мамаевым и Кокориным?

— Хорошо знаю обоих. Ничего плохого о них не могу сказать. Скажу лишь, что как были в нашей стране политические решения, так и остались. Их хотят посадить только потому, что они известные и богатые футболисты!

Мы разве плохо живем из-за Кокорина с Мамаевым? Они такие же простые люди, которые зарабатывают своим трудом. Если каждого сажать за пьяную драку, тюрем не хватит. Депутаты дерутся в прямом эфире, хоть кого-то посадили?

Я бы им дал 600, хотите 1000 часов исправительных работ. Один пусть на Невском подметает улицы, потом идет детей тренировать, второй в Краснодаре тем же самым займется.

Да, они виноваты. Совершили идиотский поступок по пьяни. Но такая ситуация случалась с каждым из нас. Тебе не понравилось, что сказали про тебя или твою семью, ты идешь разбираться. Алкоголь еще усиливает восприятие действительности. Хоть кого-то посадили? Честно, парни даже толком не ударили человека.

— В вашей жизни случались более серьезные драки по пьяни?

— У всех, кто рос на улице, такое было (улыбается). Но все, что было, было по молодости. Правда, раньше жить было проще: никто не камеру не снимал. Хотя на чиновников, конечно, не бросался. Я же не дурак (смеется). Повторю: знаю этих ребят хорошо. Они не злые люди. Любое деяние должно быть адекватно наказанию. Какая тюрьма?! Наказать надо строго, но не сажать. Пусть метут улицы, им стыдно будет.

Не знаю, что там им сказал водитель или чиновник. Наверное, если бы оскорбили меня, вряд ли стал бы махать кулаками: все-таки не агрессивный человек. Если бы что-то сказали про семью, тут не сдержался бы, — сказал Овчинников.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox.ru