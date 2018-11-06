Против создания Суперлиги выступила ассоциация европейских лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EL) объединяет все ведущие европейские чемпионаты. Организация выступила против создания Суперлиги с участие топ-клубов.

«Ассоциация решительно выступает против создания закрытой Суперлиги. EL поддерживают европейскую модель, основанную на принципе пирамиды, где механизмы повышения в классе и вылета и спортивные достижения клубов лежат в основе.

Национальные чемпионаты – сердце футбола в Европе для всех заинтересованных сторон: игроков, клубов, лиг, национальных ассоциаций и болельщиков.

Предложения о создании закрытой Суперлиги будут иметь серьезные последствия для устойчивого развития профессионального футбола в Европе», – сказано в сообщении EL.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт EL

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»