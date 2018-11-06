Против создания Суперлиги выступила ассоциация европейских лиг

Автор: Владимир Шевелев 0

Реал - Барселона

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EL) объединяет все ведущие европейские чемпионаты. Организация выступила против создания Суперлиги с участие топ-клубов.

«Ассоциация решительно выступает против создания закрытой Суперлиги. EL поддерживают европейскую модель, основанную на принципе пирамиды, где механизмы повышения в классе и вылета и спортивные достижения клубов лежат в основе.

Национальные чемпионаты – сердце футбола в Европе для всех заинтересованных сторон: игроков, клубов, лиг, национальных ассоциаций и болельщиков.

Предложения о создании закрытой Суперлиги будут иметь серьезные последствия для устойчивого развития профессионального футбола в Европе», – сказано в сообщении EL.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт EL

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сергей Прядкин о введении VAR в РПЛ: «Клубы попросили ускорить процесс»

Россия обеспечила себе попадание во 2-ю корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Три клуба РПЛ – в топ-50 по числу воспитанников в европейских лигах

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 