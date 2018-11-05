Дмитрий Аленичев уйдет из «Енисея» только после выплаты компенсации

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев согласен уйти в отставку. Но только при условии, что ему заплатят всю сумму, положенную до конца контракта.

По информации источника, руководство красноярского клуба не готово к выплате такой компенсации. Пока неизвестно, как стороны собираются решить вопрос.

2 ноября «Енисей» объявил, что вместо Аленичева к матчу 13-го тура РПЛ с «Анжи» будет готовить тренерский штаб молодежного состава во главе с Александром Алексеевым.

После 12 туров «Енисей» с 6 очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»