Дрис Мертенс собрался играть в Китае

Автор: Владимир Шевелев 0

Дрис Мертенс

Бельгийский форвард «Наполи» Дрис Мертенс выступил с заявлением. В 2020 году он готов перебраться в чемпионат Китая.

«Мой контракт с «Наполи» истекает в 2020 году. Тогда я, может быть, отправлюсь в Китай. У меня была возможность сделать это раньше, но я решил остаться в Европе.

Я часто говорил с Витселем и Феррейра-Карраско. Они хорошо отзывались о чемпионате Китая. Сначала Аксель не мог найти себя в команде, но затем всё наладилось. Ему по-прежнему нравится китайский чемпионат», — сказал Мертенс.

Напомним, что Витсель выступал в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но минувшим летом перешел в дортмундскую «Боруссию». Феррейра-Карраско по-прежнему играет за «Далянь Ифан».

В текущем сезоне Мертенс провел за «Наполи» 14 игр во всех турнирах, забил восемь мячей и трижды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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