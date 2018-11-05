Раскрыты финансовые махинации «Манчестер Сити»

Немецкое издание Spiegel раскрыло коррупционные схемы. По сведениям источника, их использует «Манчестер Сити», чтобы избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Напомним, ранее Spiegel провело расследование на основе документов Football Leaks и опубликовало данные о махинациях в ряде европейских клубов.

В одном из электронных писем финансовый директор «Манчестер Сити» Эндрю Виддоусон сообщает, что финансы клуба распределяются между предприятиями одного человека, а именно владельца английской команды шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна.

Так в 2015 году компания Etihad должна была совершить перевод в размере € 77 миллионов евро. Средства были отправлены двумя траншами. Компания заплатила 9 млн, а оставшиеся 68 млн перевела через счета фирмы Abu Dhabi United, принадлежащей шейху Мансуру, на счета «Манчестер Сити».

Также сообщается, что шейх Мансур потратил более 1 миллиарда фунтов в первые четыре года владения клубом, в то время как УЕФА стремился ужесточить политику финансового фэйр-плей.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»