Премьер-лига. 13-й тур. «Крыльями Советов» побеждают «Уфу» на выезде

«Уфа» принимал «Крылья Советов». Гости вырвали победу на последних секундах.
Премьер-лига. 13-й тур
УФА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:2 (0:1)
5 ноября. 5396 зрителей.
Уфа. Стадион: «Нефтяник».
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Алиев, 57), Неделчару, Ванек (Пауревич, 46), Салатич, Тилль, Сысуев (Бизяк, 83), Игбун.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Антон, Корниленко (Соболев, 63), Канунников (Яковлев, 77).
Голы: 0:1 — Самарджич (18), 1:1 – Сысуев (67), 1:2 — Яковлев (90).
Предупреждения: Антон (57), Салатич (85), Зотов (87).
12 (4) удары (в створ) 10 (5)
11 фолы 11
6 угловые 6
4 офсайды 0
57 % владения мячом 43
«Уфа» и «Крылья» встречались в рамках второй встречи понедельника. В первом тайме гости быстро открыли счет – Мирал Самарджич воплотил в гол пас Антона. Во втором тайме хозяева оживили игру рядом замен. Перехватив инициативу они сумели сравнять счет — Денис Сысуев воспользовался передачей Игбуна — 1:1. А уже в компенсированное время Павел Яковлев, вышедший на замену, принес гостям победу. 1:2 — вторая выездная победа самарцев в сезоне.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»