Премьер-лига. 13-й тур. «Крыльями Советов» побеждают «Уфу» на выезде

«Уфа» принимал «Крылья Советов». Гости вырвали победу на последних секундах.

Премьер-лига. 13-й тур

УФА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:2 (0:1)

5 ноября. 5396 зрителей.

Уфа. Стадион: «Нефтяник».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Алиев, 57), Неделчару, Ванек (Пауревич, 46), Салатич, Тилль, Сысуев (Бизяк, 83), Игбун.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Антон, Корниленко (Соболев, 63), Канунников (Яковлев, 77).

Голы: 0:1 — Самарджич (18), 1:1 – Сысуев (67), 1:2 — Яковлев (90).

Предупреждения: Антон (57), Салатич (85), Зотов (87).

12 (4) удары (в створ) 10 (5)

11 фолы 11

6 угловые 6

4 офсайды 0

57 % владения мячом 43

«Уфа» и «Крылья» встречались в рамках второй встречи понедельника. В первом тайме гости быстро открыли счет – Мирал Самарджич воплотил в гол пас Антона. Во втором тайме хозяева оживили игру рядом замен. Перехватив инициативу они сумели сравнять счет — Денис Сысуев воспользовался передачей Игбуна — 1:1. А уже в компенсированное время Павел Яковлев, вышедший на замену, принес гостям победу. 1:2 — вторая выездная победа самарцев в сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»