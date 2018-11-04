Премьер-лига. 13 тур. «Спартак» в домашнем матче уступил «Уралу» — 1:2

В 13-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Спартак» Москва и «Урал». Победу одержал екатеринбургский клуб — 1:2.
Премьер-лига. 13-й тур
СПАРТАК — УРАЛ — 0:0 (0:0)
Москва. 4 ноября.
Стадион «Открытие Арена».
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Спартак» Москва : Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Игнатов (Еременко, 55), Зобнин, Попов (Мельгарехо, 80), Ташаев (Ханни, 55), Луис Адриано.
«Урал» : Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Бавин, Димитров, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.
Гол: 0:1 — Димитров (29), 1:1 — Луис Адриано (74), 1:2 — Панюков (76)
Предупреждения: Ароян (18), Кутепов (29), Панюков (38), Джикия (39), Кулаков (45), Бавин (47)
12 (5) удары (в створ) 6 (5)
12 фолы 11
11 угловые 4
0 офсайды 1
60 % владения мячом 40
С первых минут игры спартаковцы завладели мячом и провели несколько атак, впрочем, остановленных обороной уральского клуба. Постепенно «Урал» выровнял игру и, в свою очередь, стал угрожать воротам «Спартака». Команды вели равную игру, обоюдно атакуя, большую часть первого тайма, а за 15 минут до свистка на перерыв гол забили екатеринбуржцы — мяч угодил в сетку ворот после удара болгарина Николая Димитрова со штрафного. Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, но ни одна из команд не смогла изменить счет на табло. Во втором тайме игра продолжилась в том же ключе, «Спартак» делал попытки сравнять счет, но уральцы успешно отражали атаки московского клуба. Ближе к концу игры «красно-белые» стали идти вперед еще активнее, и в итоге их попытки увенчались успехом — после передачи Ильи Кутепова и скидки Софьяна Ханни гол забил Луис Адриано. Тем не менее, «Спартак» ждал моментальный ответ «Урала» — мяч, отбитый вратарем после удара Владимира Ильина, добил в ворота Андрей Панюков. В оставшееся до конца матча время спартаковцы отчаянно пытались забить гол, но клуб из Екатеринбурга не дал сопернику осуществить задуманное.
Фото: оф. сайт «Открытие Арены»