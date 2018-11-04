Премьер-лига. 13 тур. «Спартак» в домашнем матче уступил «Уралу» — 1:2

В 13-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Спартак» Москва и «Урал». Победу одержал екатеринбургский клуб — 1:2.

Премьер-лига. 13-й тур

СПАРТАК — УРАЛ — 0:0 (0:0)

Москва. 4 ноября.

Стадион «Открытие Арена».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Спартак» Москва : Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Игнатов (Еременко, 55), Зобнин, Попов (Мельгарехо, 80), Ташаев (Ханни, 55), Луис Адриано.

«Урал» : Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Бавин, Димитров, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.

Гол: 0:1 — Димитров (29), 1:1 — Луис Адриано (74), 1:2 — Панюков (76)

Предупреждения: Ароян (18), Кутепов (29), Панюков (38), Джикия (39), Кулаков (45), Бавин (47)

12 (5) удары (в створ) 6 (5)

12 фолы 11

11 угловые 4

0 офсайды 1

60 % владения мячом 40

С первых минут игры спартаковцы завладели мячом и провели несколько атак, впрочем, остановленных обороной уральского клуба. Постепенно «Урал» выровнял игру и, в свою очередь, стал угрожать воротам «Спартака». Команды вели равную игру, обоюдно атакуя, большую часть первого тайма, а за 15 минут до свистка на перерыв гол забили екатеринбуржцы — мяч угодил в сетку ворот после удара болгарина Николая Димитрова со штрафного. Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, но ни одна из команд не смогла изменить счет на табло. Во втором тайме игра продолжилась в том же ключе, «Спартак» делал попытки сравнять счет, но уральцы успешно отражали атаки московского клуба. Ближе к концу игры «красно-белые» стали идти вперед еще активнее, и в итоге их попытки увенчались успехом — после передачи Ильи Кутепова и скидки Софьяна Ханни гол забил Луис Адриано. Тем не менее, «Спартак» ждал моментальный ответ «Урала» — мяч, отбитый вратарем после удара Владимира Ильина, добил в ворота Андрей Панюков. В оставшееся до конца матча время спартаковцы отчаянно пытались забить гол, но клуб из Екатеринбурга не дал сопернику осуществить задуманное.

Фото: оф. сайт «Открытие Арены»