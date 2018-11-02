Главный тренер «Баварии» собрался бороться с ленью футболистов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач остался недовольным поведением некоторых футболистов команды во время матча с «Вольфсбургом» (3:1). Хорватскому специалисту не понравилось, что игроки недостаточно активно разминались перед выходом на замену.

По мнению Ковача, футболисты показали свою лень и проявили неуважение к тренерскому штабу и команде.

В связи с этим тренер принял решение ввести два новых правила в клубе.

Во-первых, отныне перед началом матчей участие в разминке будут принимать не только игроки стартового состава, но и запасные.

Во-вторых, выходить из автобуса после прибытия на стадион будет должна вся команда. Ранее это относилось только к 11 игрокам стартового состава, в то время как запасным позволялось на некоторое время оставаться в автобусе.

«Баварии» занимает второе место в чемпионате Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: Bulinews