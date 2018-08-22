Иван Ракитич – главная трансферная цель ПСЖ

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Иван Ракитич

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич попал в сферу интересов «ПСЖ». Сумма отступных в контракте игрока – 125 млн евро.

30-летний игрок – главная трансферная цель парижан. Официального предложения от них не последовало, но и «Барса», и Ракитич в курсе интереса со стороны «ПСЖ».

Сумма отступных в контракте хорвата – 125 млн евро, но французский клуб рассчитывает подписать игрока за меньшую сумму.

Ракитич намерен остаться в «Барселоне», но все зависит от предложения «ПСЖ» – они могут предложить большую зарплату.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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