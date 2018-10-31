Малком попросил руководство «Барселоны» продать его в январе

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Барселоны» Малком может сменить клуб. Бразилец попросил продать его в январе, если ситуация с игровой практикой не изменится.

Ранее Малком общался с Эрнесто Вальверде, и тренер заявил ему, что его все устраивает в отношении и работе на тренировках, но он предпочитает выпускать других футболистов.

Малком перешел в «Барселону» этим летом из «Бордо» после того, как сорвался его трансфер в «Рому». Сумма трансфера составила 41 миллион евро. Малком принял участие всего в двух официальных матчах в составе «Барсы».

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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