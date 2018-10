«Лестер» почтил память погибшего владельца клуба

Футболисты и тренерский штаб «Лестера» в полном составе прибыли к мемориалу, посвященному погибшему президенту «лис» Вишаю Шривадданапрабхе. Об этом сообщают английские СМИ.

Напомним, вертолет тайского бизнесмена разбился неподалеку от домашней арены «Лестера» — «Кинг Пауэр». Вместе с президентом клуба на борту находились еще 4 человека, никто из них не выжил.

Leicester City 1st team squad emerge from King Power stadium and stand with fans to see the extraordinary tribute here pay their respects pic.twitter.com/25ZNeL52AP

— Dan Roan (@danroan) October 29, 2018