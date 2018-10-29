Павел Мамаев намерен обратиться в прокуратуру из-за опубликованных интимных снимков

Автор: Дмитрий Темников 0

Футболист Павел Мамаев, находящийся в СИЗО и обвиняющийся по статьям «Разбои» и «Хулиганство», намерен обратиться в прокуратуру. Накануне в интернете появились его совместные интимные фотографии с женой Аланой.

«В связи с такими публикациями есть основания для обращения в правоохранительные органы по факту совершения ряда преступлений, в том числе и вымогательство, и нарушение неприкосновенности частной жизни. Ранее уже такое заявление подавалось в правоохранительные органы Краснодара, но, к сожалению, было отказано в возбуждении уголовного дела.

Сейчас подано повторное заявление по всем этим фактам, и, соответственно, надеюсь, правоохранительные органы оперативно среагируют и установят лица, которые совершают данные противоправные действия», — заявил Бушманов.

Напомним, ранее супруга Алана Мамаева сообщала, что вымогатели требовали у нее деньги за фотографии. Девушка удалила свой аккаунт в Instagram.

Фото: Global Look Press
Источник: Газета.ru

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