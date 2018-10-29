Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирки во время перелета из Грозного в Москву

Накануне футболисты, тренеры и члены персонала московского «Динамо» возвращались из Грозного после матча с «Ахматом». Во время полета стало плохо одной из пассажирок рейса, но врачи команды оказали ей оперативную помощь.

«Во время перелета одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает», — такая запись появилась в официальном твиттере столичного клуба.

Во время перелёта #Динамо рейсом @aeroflot Грозный-Москва одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и чётким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает pic.twitter.com/NpWQQChvWo — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 29, 2018

Напомним, встреча 12-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо» завершилась нулевой ничьей. На данный момент грозненский клуб расположился на 9-м в таблице, набрав 16 очков, а бело-голубые с 14 баллами в активе идут на 11-й строчке.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер «Динамо»