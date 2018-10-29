Криштиану Роналду: «То, что Флорентино Перес говорил мне, не было сказано от души»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал причину своего ухода из «Реала». По словам 5-кратного обладателя «Золотого мяча», он перешел в итальянскую команду не из-за финансовых условий.

Я чувствовал, что в клубе, особенно это исходило от президента, уже не относились ко мне так, как раньше, в первые лет пять. Президент смотрел на меня так, будто для них я уже не был незаменимым. Это заставило меня задуматься об уходе. Видел, в прессе они говорили, что я попросил об уходе, но у меня не сложилось впечатление, что президент хочет удержать меня. Если бы дело было в деньгах, я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше, чем в «Ювентусе» или в «Реале». Но я перешел в «Ювентус» не из-за денег. В Мадриде я зарабатывал столько же, если не больше. Разница в том, что «Ювентус» по-настоящему хотел заполучить меня. Они показали это на деле.

Повлиял ли на мое решение уход Зидана? Мое решение не было основано на этом. Но это один из тех нюансов, которые заставили меня лучше понимать ситуацию в клубе. Флорентино Перес всегда смотрел на меня только с точки зрения деловых отношений. То, что он говорил мне, не было сказано от души. Как бы то ни было, я многого достиг в Мадриде, и у меня были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить: это касается и партнеров по команде, и фанатов. Но через девять лет пришло время сменить клуб и двигаться дальше», — подытожил Роналду.

Напомним, 33-летний португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус» за 112 млн евро, подписав с туринцами 4-летний контракт. В текущем сезоне Серии А Роналду провел за «бьянконери» 10 встреч и забил 7 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football