Хабиб Нурмагомедов: «Восхищаюсь Салахом и его поведением в Европе»

Автор: Владимир Шевелев 0

Мохамед Салах

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлением от игры форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Также боец отметил образцовое поведение египтянина.

«Никогда не встречался с ним, но всегда следил за его игрой. Он отличный форвард. Салах своей скромностью хорошо представляет весь мусульманский мир и его мораль.

Он сделал имя благодаря дисциплине. Аллах ему помогает. Новые поколения нуждаются в таких людях, как Салах, чтобы все понимали, что можно быть скромным и знаменитым одновременно.

Салах – икона, о которой мы должны заботиться и помогать добиться еще больших успехов. Восхищаюсь им и его поведением в Европе», – сказал Нурмагомедов.

Салах и Нурмагомедов попали в список самых влиятельных мусульман мира. Футболист – единственный спортсмен, который попал в топ-50.

Фото: Global Look Press

Источник:  Kingfut

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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