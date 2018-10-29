Бывший тренер сборной Англии в тяжелом состоянии после сердечного приступа

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии. В субботу, в день своего 61-летия, бывший тренер и футболист потерял сознание во время телепередачи на британском ТВ.

Ходдла доставили в больницу, где оказалось, что он перенес сердечный приступ.

«Гленн остается в тяжелом состоянии, но хорошо реагирует на лечение. Его родственники благодарны всей футбольной семье и всем, кто прислал теплые сообщения поддержки, это очень ценно», — сказали представители Ходдла.

Специалист возглавлял сборную Англии с 1996 по 1999 год. Он также успел потренировать «Суиндон Таун», «Челси», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон». Во время карьеры игрока он играл за «Тоттенхэм», «Монако», «Суиндон Таун» и «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»