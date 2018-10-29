Иван Кампо: «Лопетеги должен доработать до конца сезона»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хулен Лопетеги

Иван Кампо дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала». Бывший защитник высказался о ситуации в мадридском клубе.

Безвыигрышная серия «бланкос» в примере достигла 5 туров, в воскресенье команда потерпела крупное поражение от «Барселоны» (1:5).

«На мой взгляд, из команды ушел очень важный игрок в лице Роналду, забивавшего 40 голов за сезон. Но этот клуб выше любого другого, и даже если один футболист ушел, то остаются другие.

И у тренера наряду с игроками должно быть время, чтобы вернуться на тот уровень. Это не вина тренера, ведь в матчах играют футболисты, а не тренер. Увольнять Лопетеги не следует. Он должен доработать до конца сезона», – сказал Кампо.

Фото: Global Look Press

Источник:  Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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