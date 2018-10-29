Раулю Рианчо дали 4 матча, чтобы удержаться во главе «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

Рианчо

Рауль Рианчо должен проявить себя в 4 матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Об этом сообщает источник в преддверии игры между московской командой и «Рубином».

«Рианчо после ничьей с Глазго делал акцент на команде и игроках. Сегодня ему важно заслужить их доверие, а не руководства или журналистов.

Два года назад, когда Бердыев уже готовился подписывать контракт со «Спартаком», опытные лидеры команды, вроде Дениса Глушакова, всерьез испугались. Они понимали,что у Бердыева есть свои игроки, которых он приведет на их место, и активно включились в поддержку Карреры, который не будет расчищать команду. Это сработало.

Сейчас Рауль в тех же статусе и роли. Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в состав еще и поэтому. Сегодня тренеру «Спартака» нужна их поддержка и важно стать для них авторитетом, ведь именно они держат коллектив. Только сработавшись с лидерами у Рианчо есть шанс удержаться в «Спартаке». По нашей информации, Раулю дали 4 матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться», – сказано в источнике.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Бизнес Online»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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