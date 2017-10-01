Матч «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» может быть перенесен из-за референдума

Автор: Никита Воробьев 0

Барселона

Руководство «Барселоны» проводит экстренное собрание по поводу возможного переноса матча с «Лас-Пальмасом». Встреча должна начаться сегодня, в 17:15 по московскому времени, на «Камп Ноу».

Причиной заседания является проходящий в Каталонии референдум о независимости. В некоторых местах происходят столкновения испанской полиции с жителями региона.

Последнее заседания совета безопасности не рассматривало возможность отсрочки встречи, однако из-за нынешней ситуации решение может быть пересмотрено.

«Барселона» также призывает к сотрудничеству должностных лиц Ла Лиги с целью приостановления матча и совместной работы в том случае, если он будет отложен.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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