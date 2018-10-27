Олег Кононов — о «Спартаке»: «На эту тему я даже не хочу говорить»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в очередной раз прокомментировал слухи по поводу своего перехода в «Спартак». 52-летний специалист сообщил о нежелании разговаривать на эту тему.

— Перед матчем болельщики холодно встретили вас. Связываете это с разговорами о «Спартаке»? Можете успокоить их и сказать, что отработаете контракт до конца?

— Сегодня холодная погода — я не слышал. Может, вы слышали. На эту тему я даже не хочу говорить. На данный момент на эту тему я не буду говорить – она закрывается, потому что она не официальна.

Напомним, 22 октября руководство «Спартака» отправило в отставку Массимо Карреру. В СМИ сообщают, что основным кандидатом на вакантное место считается именно Кононов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс