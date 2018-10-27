Спортивный директор «Урала»: «Обсудим отстранение Еськова»

Спортивный директор «Урала» Евгений Алхимов прокомментировал действия главного арбитра в матче 12-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Арбитр Алексей Еськов удалил с поля хавбека Артема Фидлера.

«Такой прецедент с этим судьей уже был, когда мы играли на открытии стадиона в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Там было три удаления. Сейчас — тоже не совсем правильная игра в нашу сторону. По поводу удаления я поговорил с Фидлером, он сказал, что первая карточка была необъективной. Капитан сначала спросил, на ком был фол — а в ответ получил карточку сразу. Для кого-то это правильное судейство, для кого-то нет, я просто высказываю свою точку зрения.

Будет ли клуб добиваться, чтобы Еськов больше не работал на наших матчах? Мы соберемся более глобально и обсудим. Я не хочу закапывать Еськова или какого-то другого судью, дел в российском судейском корпусе это не исправит. Когда я смотрю матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы, то там таких вопросов не возникает вообще. Мне интересно смотреть футбол, а не как судит судья. А здесь акцент почему-то на судейском корпусе, в этом нужно разбираться.

Конечно, когда узнали о назначении Еськова, ни о чем плохом мы не думали. Можно было попросить заменить судью, но нужно давать людям шанс, чтобы судья выходил и профессионально выполнял свою работу.

Нам не станет лучше от возможного отстранения Еськова, матч уже сыгран, очки не вернешь. Тем более там решает коллегия, не все зависит от нас. Но для меня эти две желтые карточки за средние штрафные — это нонсенс, это неправильно, когда так удаляют капитана. Это человеческая ошибка, куда-то дальше я заглядывать не хочу»,- сказал Алхимов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»