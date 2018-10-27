В «Балтике» не получают зарплату уже почти полгода

Источник, близкий к ситуации в «Балтике», рассказал о проблемах в клубе. Игроки калининградцев не получают зарплату уже на протяжении пяти месяцев.

«В «Балтике» уже пять месяцев не платят зарплату, премиальные за прошлый сезон до сих пор не выплатили. Идут разговоры о бойкоте игр, как перед матчем с «Шинником». Людям просто не на что жить. Многие из них приезжие и не имеют своей жилплощади. Не платят не только футболистам, но и обслуживающему персоналу.

Руководству не нужен клуб в ФНЛ. На генерального директора вообще давно уже заведено уголовное дело. О какой Премьер-Лиге может идти речь, если команда не имеет финансов? «Балтика» не платит налоги, задолженности большие по всем направлениям, в том числе компаниям, которые занимаются перелетами, размещением в гостиницах.

Палата по разрешению споров РФС? Ну, игроки подадут туда заявление, а что дальше? Дозаявок нет, уходить некуда. Приходил спонсор — «Янтарный комбинат», перечисления были, но сейчас задолженности увеличиваются с каждым днем. Не нужно это все никому, прошел чемпионат мира, все порадовались полным трибунам. Если клуб не будет жить, то концерты на стадионе – это не выход из ситуации», — сообщил источник.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»